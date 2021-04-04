اليوم السابع
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خالد صلاح
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المطرب حسن شاكوش يتحدى القانون ويفتتح كوفى شوب مخالف ويقطع الطريق العام

الأحد، 04 أبريل 2021 11:20 م
المطرب حسن شاكوش يتحدى القانون ويفتتح كوفى شوب مخالف ويقطع الطريق العام إغلاق الكافيه

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أكد مصدر أمنى، أن الأجهزة الأمنية أغلقت مساء اليوم "كوفى شوب" مملوك لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعدما تبين مخالفته وعدم حصوله على تصريح بالتشغيل.

 

وقال المصدر، أن قوات الشرطة تلقت بلاغا من الأهالى بافتتاح مطرب المهرجانات حسن شاكوش"كوفى شوب"، دون الحصول على ترخيص بذلك، فانتقلت قوات الشرطة إلى مقر الكوفى شوب، وبالفحص تبين مخالفته وعدم حصوله على تراخيص، كما أنه خالف القانون من خلال استحواذه على الرصيف وقطع الطريق العام، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وغلقه بالشمع الأحمر، وإحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق فيها.


حسن شاكوش

كافيه حسن شاكوش

اغلاق كافيه حسن شاكوش

اغانى المهرجانات

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