اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 أبريل 2021 02:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

القوات الأفغانية تستعيد منطقة بإقليم قندهار من قبضة طالبان

الأحد، 04 أبريل 2021 10:00 م
القوات الأفغانية تستعيد منطقة بإقليم قندهار من قبضة طالبان الجيش الأفغانى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مسئولون محليون في أفغانستان استعادة منطقة أرغنداب بإقليم قندهار من قبضة حركة طالبان بعد عملية شنتها قوات الأمن.
وذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الأحد أن المنطقة كانت تحت نفوذ طالبان خلال الأشهر القليلة الماضية، وقد زرعت الحركة الألغام على طول الطرق المتصلة بالمنطقة، ما من شأنه أن يؤخر عودة النازحين إلى ديارهم.
من جانبه، قال قائد كتيبة القوات الخاصة في قندهار، ساربولاند " لقد استخدمنا الدقة العالية لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين لاسيما أن أرغنداب منطقة مكتظة بالسكان".


أفغانستان

الجيش الأفغانى

طالبان

إقليم قندهار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة