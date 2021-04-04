اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 أبريل 2021 03:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس اللبنانى يتصل بملك الأردن لإبداء التضامن

الأحد، 04 أبريل 2021 09:50 م
الرئيس اللبنانى يتصل بملك الأردن لإبداء التضامن الرئيس اللبنانى ميشال عون
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اطلع منه على الأوضاع في المملكة ومؤكدا تضامن لبنان رئيسا وشعبا مع الأردن في الظروف الراهنة.
وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية – في بيان لها – أن الرئيس ميشال عون أعرب عن تطلعه خلال الاتصال مع الملك عبد الله الثاني، دوام الاستقرار والأمان للأردن والخير للشعب الأردني الشقيق.


لبنان

ميشال عون

الأردن

الملك عبد الله

العاهل الأردنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة