الرئيس اللبنانى يتصل بملك الأردن لإبداء التضامن

أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اطلع منه على الأوضاع في المملكة ومؤكدا تضامن لبنان رئيسا وشعبا مع الأردن في الظروف الراهنة.
وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية – في بيان لها – أن الرئيس ميشال عون أعرب عن تطلعه خلال الاتصال مع الملك عبد الله الثاني، دوام الاستقرار والأمان للأردن والخير للشعب الأردني الشقيق.
الرئيس اللبنانى يتصل بملك الأردن لإبداء التضامنالأحد، 04 أبريل 2021 09:50 م
الرئيس اللبنانى ميشال عون
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أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اطلع منه على الأوضاع في المملكة ومؤكدا تضامن لبنان رئيسا وشعبا مع الأردن في الظروف الراهنة.
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