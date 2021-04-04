الداخلية تضبط 180 طربة حشيش فى الشرقية بقيمة مليون جنيه

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى إحباط مخطط تشكيل عصابى لترويج 180 طربة لمخدر الحشيش بالشرقية.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى – الأمن العام) بالإشتراك مع مديرية أمن الشرقية من رصد نشاط عناصر تشكيلًا عصابيًا ضم، (3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة الشرقية) تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمحافظة الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزتهم (180 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى –3 هواتف محمولة – سلاح أبيض)، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ النقدى من متحصلات الإتجار، واستخدامهم للسيارة والهواتف المحمولة فى النقل والترويج على النحو الذى أكدته التحريات.

وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بــ (1٫320٫000جنيه تقريبًا) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.