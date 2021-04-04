الداخلية تضبط قضايا احتيال وغسل أموال بقيمة 9 مليار جنيه خلال شهر

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية فى ضبط 29 ألف و780 قضية تموينية متنوعة وغلق 17 ألف و225 محلا مخالفا لقرار الغلق، وضبط 5030 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 35 ألف و196 شيشة وضبط عدد 360 ألف و212 شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 357 ألف و795 شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 2417 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وذلك خلال شهر.

وفى مجال الأمن العام، تم إستهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 2245 متهما، وبحوزتهم (115 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 45 قطعة سلاح أبيض- ورشة لتصنيع الأسلحة النارية).

وأسفرت الجهود فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن مصرع عنصرين وضبط 1872 عنصر إجرامى شديد الخطورة بإجمالى مضبوطات 1109 قطعة سلاح نارى (2جرينوف – 2 رشاش – 175 بندقية آلية – 6بنادق - 190 بندقية خرطوش– 47 مسدس – 687 فرد محلى) وكذا (97 سلاح أبيض كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة ) وكذا ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها " قتل - شروع فى قتل - سلاح – ضرب – مخدرات – بلطجة – سرقة – مقاومة سلطات – خطف).

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية تم ضبـط (4000 قطعة سلاح نارى) بحوزة (3345) متهم، أبرزهم (2 جرينوف – 2 رشاش - 341 بندقية آلية – 632 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 247 مسدس – 2776 فرد محلى – 9528 طلقة مختلفة الأعيرة – 466 خزينة متنوعة – 5558 قطعة سلاح أبيض) وضبط (16) ورشة لتصنيع #الأسلحة النارية بداخلهم (3 بنادق آلية – 4 بنادق " غير مششخنة" – 5 بنادق رش– 40 فرد محلى – 9مسدس- 90 طلقة مختلفة الأعيرة – أجهزة وأدوات التصنيع) وضبط (71) تشكيل عصابى ، ضموا (214) متهم ، إرتكبوا (377) حادث وضبط (632) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة ، وبحوزتهم (4 بنادق آلية – 15 بندقية "غير مششخنة" – مسدس – 173 فرد محلى – 119 طلقة مختلفة الأعيرة – 426 سلاح أبيض).

وتمكنت الجهود خلال شهر، فى مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ مليون و982 ألف و485 حكم قضائى متنوع، وشملت 8089 حكم جناية من بينها (15 حكم بالإعدام – 460 حكم بالسجن المؤبد)، و602 ألف و904 حكم جزئى و116 ألف و698 حكم مستأنف و 971 ألف و422 حكم غرامة و283 ألف و372 حكم مخالفة.

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط 6098 قضية مواد مخدرة ، ضبط خلالها 6555 متهما، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت (708,742 كيلو جرام، و 155 شجيرة بانجو) وكمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت (575,226 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (107,263 كيلو جرام) وكمية من مخدر الأفيون وزنت (25,168 كيلو جرام) وكمية من مخدر الأستروكس وزنت (66,294 كيلو جرام) وكمية من مخدر الفودو وزنت (7٫358 كيلو جرام) وكمية من مخدر شابو وزنت (29,691 كيلو جرام) وكمية من مخدر البودر وزنت (16,850 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيدرو وزنت (21,706 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس وزنت (788 جراما وكمية من مخدر الكيتامين وزنت (965 جرام وعدد (114915 قرص مخدر)، فى مجال ضبط القضايا النوعية وإعادة 16 سيارة مُبلغ بسرقتها وضبط 430 قضية أحداث، وضبط 15381 قضية مرافق عامة.

وكشفت أجهزة الأمن غموض 309 حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) بإجمالى 532 متهما.

وفى مجال ضبط قضايا المصنفات تم ضبط 1379 قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، شملت 719 قضية فى مجال مكافحة المصنفات "البث الفضائى – البرمجيات – المصنفات السمعية والبصرية " بمضبوطات بلغت (3488) أجهزة ومعدات أبرزها (أجهزة "ريسيفر ، حاسب آلى ، راوتر ، ميكسر ، وحدة معالجة - كشافات إضاءة - لانات خارجية – كاميرات تصوير") ، وكذا (660) قضية فى مجال المطبوعات "طباعة الكتب التعليمية دون تصريح– عرض وبيع وتداول الكتب والمطبوعات بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت (135538) "كتب دراسية وأغلفة وملازم تعليمية وكتب خاصة بالمستوى الرفيع".

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (687121) مخالفة مرورية متنوعة، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (1065) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3561) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (36) منهم وفحص (2965) مركبة تبين مخالفة (703) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (26265) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (1864) سائق منهم.وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (34) قضية بإجمالى (39) متهم، بمضبوطات وزنت أكثر من (4طن).

واسفرت الجهود فى مجال الأمن الإقتصادى عن ضبط (35599 قضية تموينية متنوعة)، جاء أبرزها ضبط (621) قضية إسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت (15943 إسطوانة)، تقدر قيمة الغاز المدعم (2152305 جنيه) وضبط (71) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (1166888 لتر) وضبط (340) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (229٫24 طن – 83462 عبوة – 360 قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوعة وضبط (79) قضية إستيلاء على أموال الدعم ، بمضبوطات بلغت ( 12٫158 طن – 3259 عبوة – 24922 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة.

واثمرت الجهود فى مجال قضايا التيار الكهربائى عن ضبط (331937) حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (248٫977٫859 جنيه) وفى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة تم ضبط (7018) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها (689) قضية ضرائب عامة ، (784) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، (539) قضية فى مجال الجمارك ، (42) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (1289) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، (1159) قضية تحرى مدين ولجان فحص، كما تم ضبط (40) قضية فى مجالات "إتجار بالنقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال- تهريب جمركى– سوق مال" ، (14) قضية فى مجالات "إختلاس مال عام والإستيلاء عليه - تسهيل الإستيلاء على المال العام – إختلال بإلتزامات تعاقدية"، (27) قضية "إحتيال مصرفى – إحتيال عبر الإنترنت - غسل أموال - كسب غير مشروع".. بقيمة بلغت (9110209483 جنيه).