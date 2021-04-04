اليوم السابع
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الحبيب الجفرى: مصر هى عمود الخيمة والنهضة التى تحدث بها ستعم على الجميع

الأحد، 04 أبريل 2021 08:56 م
الحبيب الجفرى: مصر هى عمود الخيمة والنهضة التى تحدث بها ستعم على الجميع الداعية الاسلامى الحبيب بن على الجفرى
كتب لؤى على - تصوير محمد الحصرى

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قال الداعية الاسلامى الحبيب بن على الجفرى، إن مصر هي عمود الخيمة ، مضيفا أن ما يحصل في تلك الأيام من نهضة عظيمة سيعم بالخير على المنطقة ، وانني على يقين أن الخير والنهضة ستنطلق من هنا من مصر .
 
جاء ذلك خلال عقد مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية CCSS، برئاسة الإعلامى أحمد المسلمانى، محاضرة ألقاها الدكتور أسامة الأزهري، بعنوان: " الإمام الليث بن سعد .. فقه الحضارة " ،  بمقر المركز بحي جاردن سيتي بالقاهرة، وذلك فى حضور مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام ، ومفتي مصر السابق الدكتور علي جمعة ، والشيخ الحبيب علي الجفري.
 
ويأتى ذلك بمناسبة فوز الدكتور أسامة الأزهري، بجائزة " الإمام الليث بن سعد العالمية " لعام 2020 .. عن موسوعته الرائدة " جمهرة أعلام الأزهر الشريف في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين ".
 
 
 
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