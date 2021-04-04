الحبيب الجفرى: مصر هى عمود الخيمة والنهضة التى تحدث بها ستعم على الجميع

قال الداعية الاسلامى الحبيب بن على الجفرى ، إن مصر هي عمود الخيمة ، مضيفا أن ما يحصل في تلك الأيام من نهضة عظيمة سيعم بالخير على المنطقة ، وانني على يقين أن الخير والنهضة ستنطلق من هنا من مصر .

جاء ذلك خلال عقد مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية CCSS، برئاسة الإعلامى أحمد المسلمانى، محاضرة ألقاها الدكتور أسامة الأزهري، بعنوان: " الإمام الليث بن سعد .. فقه الحضارة " ، بمقر المركز بحي جاردن سيتي بالقاهرة، وذلك فى حضور مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام ، ومفتي مصر السابق الدكتور علي جمعة ، والشيخ الحبيب علي الجفري.

ويأتى ذلك بمناسبة فوز الدكتور أسامة الأزهري، بجائزة " الإمام الليث بن سعد العالمية " لعام 2020 .. عن موسوعته الرائدة " جمهرة أعلام الأزهر الشريف في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين ".