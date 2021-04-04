أوباما احتفالا بعيد الفصح: "آمل أن نأخذ بعض الوقت للتفكير فى الأمل الذى نحمله"

ريهام عبد الله

احتفى الرئيس الأمريكى الأسبق، باراك أوباما، بعيد الفصح اليوم الأحد، بنشر صورة قديمة له تجمعه بأسرته، قائلا :" آمل أن نأخذ بعض الوقت للتفكير في البركات التي نتمتع بها والأمل الذي نحمله في مستقبل أكثر إشراقًا، من عائلتنا إلى عائلتكم".

وأضاف أوباما فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :" تمتعوا بعيد فصح آمن وسعيد".



باراك أوباما



أوباما وأسرته

ومن جهة أخرى تسيطر حالة جديدة من إجراءات الاغلاق والقيود الصحية في أوروبا بالتزامن مع احتفالات عيد الفصح، لكن فى المقابل حاول صانع حلوى يمتلك محل في وسط العاصمة الإيطالية روما، إضفاء أجواء من البهجة على الزبائن والمارة في الشوارع احتفالا بعيد الفصح، من خلال تحويل متجره المتخصص في صناعة الحلوى إلى جاليري فني، عارضاً كل ما نحته من بيض أطلق عليه "بيض عيد الفصح".

ونفذ الإيطالي والتر موسكو، صانع الحلوى، فكرته، تكريماً لكبار الفنانين والأدباء بعرض أعماله على زجاج متجره الذي يقع في أحد أحياء روما، وعرضت شبكة "يورو نيوز" مشاهد من مراحل تصنيع بيض الحلوى في العاصمة الايطالية، ووقوف الشيف والتر موسكو على صناعة بيض الحلوى وتقديمه للزبائن.