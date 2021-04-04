اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 أبريل 2021 02:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ألمانيا تشدد القيود على القادمين من هولندا بسبب كورونا اعتبارا من الثلاثاء

الأحد، 04 أبريل 2021 11:00 م
ألمانيا تشدد القيود على القادمين من هولندا بسبب كورونا اعتبارا من الثلاثاء ألمانيا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت ألمانيا أنها ستشدد القيود على القادمين من جارتها هولندا اعتبارا من الثلاثاء، بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد هناك بشكل كبير.
ونقلت صحيفة (دي فيلت) الألمانية عن معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية تأكيده أنه سيتعين على أي شخص يدخل ألمانيا من هولندا أن يُقدم نتيجة اختبار كورونا "سلبي"، فضلا عن شرط الخضوع للحجر الصحي لمدة 10 أيام أو 5 أيام.
وأصبحت هولندا رابع دولة مجاورة، بعد التشيك وبولندا وفرنسا، تصنفها ألمانيا على أنها منطقة عالية الخطورة لتسجيلها أكثر من 200 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة في غضون سبعة أيام، وفقا للمعهد.
وصنفت الحكومة الألمانية، هولندا كمنطقة عالية الخطورة بسبب فيروس كورونا.. فيما من جانبها، أعلنت هولندا مؤخرا تمديد قيودها المتعلقة بالفيروس حتى 20 أبريل الجاري وسط ارتفاع حاد في عدد الإصابات.


ألمانيا

كورونا

كورونا فى ألمانيا

هولندا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة