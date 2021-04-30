90 مليون جنيه قيمة إنشائية لمشروعات الطرح الاستثمارى بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن التوسع في الطرح الاستثمارى لمشروعات المنشأت الرياضية بمراكز الشباب والنوادي يأتي دون تحمل الدولة لأى أعباء مالية وهو ما يعتبر خطوة مهمة لإنشاء بنية تحتية قوية لمراكز الشباب والتي لها دور كبير فى عملية بناء الإنسان لما تقدمة للنشء والشباب من خدمات رياضية واجتماعية وثقافية وفنية.

وأضاف "الصبروط" فى بيان صحفى، أن هذه المشروعات تأتي في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة وسياسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومنذ انطلاق الطرح الاستثماري بمراكز الشباب والذي يهدف إلى إنشاء وتطوير وإدارة الأصول غير المستغلة بمراكز الشباب لإقامة مشروعات رياضية وخدمية عليها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح الصبروط، أن مشروعات الطرح الاستثماري بلغت القيمة الإنشائية لها بالقليوبية 90 مليون جنيه لعدد 50 مشروع في 35 مركز شباب على مستوى المحافظة، مضيفا أن المشروعات تضمن 12 حمام سباحة و13 ملعب خماسي و4 ملعب سباعي و13 محل و5 قاعات أفراح وصالة ألعاب وكافتيريا وحديقة للطفل بقيمة إيجارية سنوية تبلغ 53 مليون جنيه.

وأشار الصبروط، أن نسبة الوزارة من عوائد الطرح الاستثمارى بالقليوبية تقدر بنحو 14 مليون جنيه تقريبا وهي نسبة 25% والتي يتم ضخها لتطوير مراكز الشباب في القرى والمناطق غير الجاذبة للاستثمار، بينما تستفيد مراكز الشباب من قيمة 75% من عوائد الاستثمار كمصدر تمويل ذاتي يسهم في تنفيذ الأنشطة.

جدير بالذكر أن الوزارة تستهدف من تنفيذ المشروعات الاستثمارية توفير البنية التحتية الإنشائية لمراكز الشباب وإيجاد مصادر التمويل الذاتي المستمر للمراكز والتوسع في الأنشطة المقدمة والخدمات التي تسعى لجذب الشباب والأسر إلى مراكز الشباب.