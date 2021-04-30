اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 أبريل 2021 02:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

150 مليون إصابة وأكثر من 3 ملايين حالة وفاة بكورونا حول العالم

الجمعة، 30 أبريل 2021 01:44 م
150 مليون إصابة وأكثر من 3 ملايين حالة وفاة بكورونا حول العالم كورونا -أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أظهر إحصاء لوسائل إعلام أمريكية، أن أكثر من 149.67 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 3 ملايين و290 ألفاً و675 وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضرراً بكورونا، بنحو 32 مليوناً و298 ألفاً و123 إصابة مؤكدة، بينما بلغت حصيلة الوفيات نحو 574 ألفاً و664 حالة، تليها الهند بمعدلات إصابة يومية قياسية ليبلغ الإجمالى نحو 18 مليوناً و376 ألفاً و524 إصابة، فيما سجلت نحو 189204 آلاف و832 وفاة.

وتأتى البرازيل ثالثاً بـ14 مليوناً و521 ألفاً و289 إصابة ونحو 398 ألفاً و185 وفاة، ثم فرنسا بأكثر من 5 ملايين و565 ألفاً و852 إصابة، و103 آلاف و918 وفاة.

وتصدر العراق قائمة الدول العربية الأكثر تضرراً بأكثر من 15 ألفاً و392 وفاة، ونحو مليون و51 ألفاً و868 إصابة مؤكدة، تلاه الأردن بـ8 آلاف و754 وفاة، ونحو 708 آلاف و265 إصابة، ثم لبنان بنحو 7 آلاف و224 وفاة، و524 ألفاً و241 إصابة، بحسب بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة العاشرة مساء الخميس بتوقيت جرينتش.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 


كورونا

إصابات كورونا

فيروس كورونا

وفيات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة الفرنسية تحذر من خطر السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا

الجمعة، 30 أبريل 2021 01:00 م

ما هو مستوى الأكسجين الطبيعى؟ تعرف على علامات تستوجب مساعدة مصابى كورونا

الجمعة، 30 أبريل 2021 01:00 م

إندونيسيا تصرح باستخدام لقاح سينوفارم المضاد لـ"كورونا" في حالات الطوارئ

الجمعة، 30 أبريل 2021 11:45 ص

كوريا الجنوبية تمدد إجراءات التباعد الاجتماعي لمدة 3 أسابيع أخرى للحد من انتشار كورونا

الجمعة، 30 أبريل 2021 11:35 ص

جوجل تعرض نصائح السفر الخاصة بفيروس كورونا ومزيد من الخيارات فى البحث

الجمعة، 30 أبريل 2021 11:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة