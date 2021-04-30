150 مليون إصابة وأكثر من 3 ملايين حالة وفاة بكورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضرراً بكورونا، بنحو 32 مليوناً و298 ألفاً و123 إصابة مؤكدة، بينما بلغت حصيلة الوفيات نحو 574 ألفاً و664 حالة، تليها الهند بمعدلات إصابة يومية قياسية ليبلغ الإجمالى نحو 18 مليوناً و376 ألفاً و524 إصابة، فيما سجلت نحو 189204 آلاف و832 وفاة.



وتأتى البرازيل ثالثاً بـ14 مليوناً و521 ألفاً و289 إصابة ونحو 398 ألفاً و185 وفاة، ثم فرنسا بأكثر من 5 ملايين و565 ألفاً و852 إصابة، و103 آلاف و918 وفاة.



وتصدر العراق قائمة الدول العربية الأكثر تضرراً بأكثر من 15 ألفاً و392 وفاة، ونحو مليون و51 ألفاً و868 إصابة مؤكدة، تلاه الأردن بـ8 آلاف و754 وفاة، ونحو 708 آلاف و265 إصابة، ثم لبنان بنحو 7 آلاف و224 وفاة، و524 ألفاً و241 إصابة، بحسب بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة العاشرة مساء الخميس بتوقيت جرينتش.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.