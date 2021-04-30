وفاة طبيب متأثرا بكورونا فى الدقهلية.. والنقابة: ارتفاع الوفيات لـ71

الدقهلية فريق المحافظات

أعلنت نقابة أطباء الدقهلية، اليوم، عن وفاة طبيب من أبناء المحافظة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ليرتفع عدد شهداء النقابة إلى 71 طبيبا.

وقد نعت النقابة الدكتور مصطفي السعيد عبد الحميد داوود مدير مركز طب الأسرة بديو الوسطي التابعة لمركز السنبلاوين.

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، إن الطبيب توفي دخل مستشفي العزل بالسنبلاوين بعد صراع قصير مع فيروس كورونا لمدة ثلاثة أيام ليصبح الشهيد 71 من شهداء النقابة الذين توفوا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد. وأضاف النقيب أن الشهيد ظهرت عليه أعراض الإصابة منذ فترة بسيطة ودخل العزل بأحد مستشفيات العزل بالسنبلاوين ولكن حالته تدهورت بشكل سريع.

وأشار إلى أنه تمت إضافة اسمه وصورته إلى «قائمة الشرف لأطباء الواجب»، والتى تم وضعها في مدخل النقابة وبها صور الأطباء، وتضم جميع شهداء الأطباء من أبناء الدقهلية الذين فقدوا حياتهم في مواجهة فيروس كورونا منذ بداية الجائحة إلى الآن.