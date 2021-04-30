مصر للطيران تسير غدا 66 رحلة دولية وداخلية لنقل 5178 راكبا

كتبت رحاب نبيل

تسير شركة مصر للطيران، غدا السبت، 66 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي على متنهم ما يقرب من 5178 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصر للطيران في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (تورنتو، بيروت، بغداد، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، مدريد، لندن، نيويورك، باريس، روما، دبي، إسطنبول، جنيف، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، موسكو، أثينا، أبوظبي، فيينا، ميونيخ، عمان، ميلانو، البحرين، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، عنتيبي)، و11 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5178 راكبا.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.