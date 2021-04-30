قومى المرأة بالشرقية: استخراج 210 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات

الشرقية- فتحية الديب

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتورة عايدة عطية مقررة المجلس، استخراج بطاقات الرقم القومى مجانا للسيدات والفتيات المستحقات، حيث تم استخراج 210 بطاقة رقم قومى، بقرى مبادرة حياة كريمة بمركز الحسينية وهى" سعود وقصاصين الشرق سماكين الغربو الملكين البحرية والأخيوة والجمالية والمناجأة الصغرى".

وقالت مقررة الفرع، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، إن ذلك يأتى حرصا من المجلس على حمل كل سيدة بطاقة رقم قومى حديثة، وفى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة ، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالجمهورية ، فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة وللسيدات الغير قادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع " بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل.

وتابعت : إن ذلك يتم بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية ، برئاسة العميد عماد عبد البديع، مدير مركز إصدار الأحوال المدنية بالزقازيق.