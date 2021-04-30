فتح منافذ صرف الألبان الصناعية فى المنوفية بالمراكز الصحية

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، فتح منافذ صرف الألبان الصناعية بالمراكز الصحية بالمحافظة وذلك حرصاً علي مصلحة المواطنين الذين يقومون بصرف الألبان الصناعية المدعمة لأطفالهم، بالإضافة إلى فتح رعاية طفل سرس الليان ورعاية طفل تلا لخدمة جميع قري المركز وذلك خلال الإجازة المقررة من السبت 2 وحتى الإثنين القادم علي أن يستأنف الصرف من جميع منافذ المحافظة بدءا من يوم الثلاثاء.

وعقد اليوم الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية اجتماعا موسعاً بمديري المستشفيات بالمحافظة، لمناقشة خطة العمل اليومية، وإجراءات مجابهة فيروس كورونا كوفيد 19.

وشدد وكيل الوزارة علي تكثيف عمل اللجان المخصصة بمتابعة عدادات خزانات الأكسجين، وشبكة الغازات، ومتابعة استهلاك الأكسجين لكل مريض بالأقسام الطبية بالمستشفيات، وفقاً للحالة الصحية له، بالإضافة إلى متابعة إجراءات التأمين اللازمة لخزانات الأكسجين وكافة الأجهزة والمعدات الموجودة بالمستشفيات، والتي من شأنها الحفاظ علي سلامة المواطنين والعاملين بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، والتشديد علي تكثيف عمل فرق السلامة والصحة المهنية بالمستشفيات، والتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومتابعة الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بتلك المستشفيات، بحضور الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية، مدير عام الطب العلاجي، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية.

وأكد تكثيف المتابعة الدورية من مديري الإدارات الصحية ومديري الإدارات الفنية علي المستشفيات، والتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمرضي، ومن توافر المخزون الاستراتيجي من الأكسجين وأسطوانات الأكسجين لتغطية عمل الشبكة بأقسام الاستقبال والأقسام الداخلية ووحدات العنايات المركزة وأقسام العزل بجميع المستشفيات، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والأمصال وفصائل الدم المختلفة، والكيماويات المعملية، وكفاءة عمل الإشاعات اللازمة للمرضي المترددين علي المستشفي، مع تكثيف عمل فرق الترصد للأمراض المعدية داخل المستشفيات، ومتابعة الفرق الطبية لحالات العزل المنزلي، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، مع التأكيد على أن تكون نوبتجيات الفرز والعزل الموجودة فى الاستقبال ذو كفاءة عالية فى تقييم الحالات أثناء دخولها المستشفى، مع ضرورة تسجيل البيانات الصحيحة وخاصة العنوان ورقم التليفون لتيسير الوصول إلى هذه الحالات ومتابعتها منزلياً ويتم إعداد كشف لحالات العزل المنزلى يومياً من خلال عيادة الكورونا والقسم الداخلى ومراجعته من خلال رئيس قسم الباطنة ومسئول الترصد بالمستشفى قبل تسجيله على السيستم ( كوتراس ).

وأشار وكيل الوزارة إلى ضرورة متابعة المريض بالقسم الداخلى ومراجعة التذاكر واستيفاء الملف الطبى، والتأكيد على تعميم تعليمات معالي الأستاذة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بمرور مسئولي العلاج الطبيعي بالمستشفيات علي مرضي كورونا لعمل جلسات علاج طبيبعي لهم علي مدار الساعة، وذلك بأقسام العزل، وجميع المرضي بالعنايات المركزة بمستشفيات الصحة، وذلك ضمن بروتوكول العلاج المحدد للمرضي، لتحسين أداء الجهاز التنفسي، والجهاز العضلي لهم.

وتابع ضرورة الصيانة الدورية للأجهزة الخاصة بالمبادرات الرئاسية مثل السمعيات والأم والجنين والعمل على توافر بدائل من الأجهزة لاستيعاب المحولين، والتأكيد على مديري المستشفيات بزيادة اعتمادات الأقسام غير المعتمدة وزيادة السعة التدريبية بخصوص الزمالة المصرية داخل المستشفيات.

وقد انتهي الاجتماع برفع الروح المعنوية لجميع الفرق الطبية والتأكيد علي دعم جميع الجهات التنفيذية والرقابية لكافة القطاع الطبي بالمحافظة.