اليوم السابع
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الجمعة، 30 أبريل 2021 08:54 م
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طلاب وشباب الشرقية يجهزون 400 وجبة يومية لتوزيعها على الصائمين بالمجان.. فيديو

الجمعة، 30 أبريل 2021 08:30 م
طلاب وشباب الشرقية يجهزون 400 وجبة يومية لتوزيعها على الصائمين بالمجان.. فيديو
الشرقية -فتحية الديب

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قدم "اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من مبادرة تطوعية لطلاب طب وشباب الشرقية لتجهيز 400 وجبة يومية توزع على الأهالى الأكثر احتياجًا فى القرى، وذلك من ضمن المبادرات التى تقام فى محافظة الشرقية.
 

وأطلق مجموعة الشباب المبادرة القائمة على توزيع ما يقرب من 400 وجبة إفطار و200 وجبة سحور علي مدار الشهر للأسر الأكثر احتياجا، وعمل المبادرة يبدأ من يوميا 9 صباحًا لـ 6 مساءً، لتوزيع الوجبات الساخنة.

وأوضح محمود محمد، شيف متطوع، أن طلاب بالقرية يقومون بإعداد الوجبات يوميًا في المبادرة، لافتًا إلى أن وجبة اليوم تتكون من مكرونة وكفتة وبطاطس فرن ومخللات، ويتم تجهيز 400 وجبة يوميًا، توزع علي الأهالي، كما يتواجد في المبادرة أكثر من شيف متطوع لطهي الطعام.

 


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