ضبط 1585 شيشة وتحرير 1150 مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 103 مقاهى بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على استمرار شن الحملات المفاجئة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتطبيق قرار فرض غرامة الـ50 جنيها على المخالفين لارتداء الكمامات في المواصلات والأماكن العامة، حفاظا على الصحة العامة وتنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا وتعليمات وزارة التنمية المحلية للحد من انتشار الفيروس.

وأوضح المحافظ، فى بيان له، أنه تم تكليف قيادات المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية على مدار اليوم بكافة أنحاء المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وفي هذا الإطار قام رؤساء مجالس المدن والأحياء ونوابهم بحملات مكبرة، مساء أمس الخميس، لمتابعة الإجراءات الاحترازية وأسفرت الحملات عن تحرير 126 محضر مخالفة لعدم ارتداء الكمامة، كما تم المرور علي المطاعم والكافيهات والصيدليات والمحلات التجارية والتنبيه علي المواطنين وأصحاب المحلات بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واستخدام الكمامات والكحول والتباعد الاجتماعي، كما تم شن حملات تفتيشية مفاجئة على بعض المقاهى والكافتيريات للتأكد من الإلتزام بالقرارات الصادرة، حيث تم ضبط 371 شيشة وتم مصادرتها وغلق 15 مقهى مخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، وبذلك يصبح إجمالى المخالفات خلال هذا الأسبوع ضبط 1585 شيشة، وتحرير 1150 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة، وغلق 103 مقاهى.

وأكد، أن الأجهزة التنفيذية كثفت حملاتها للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية واتباع كافة القواعد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين طبقًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية للوقاية وحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وغير الملتزمين.