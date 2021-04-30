ضبط 12 أسطوانة أكسجين يؤجرها شخص للمرضى فى الفيوم

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 12 أسطوانة أكسجين بالفيوم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم من عدد من الأهالى بقيام أحد الأشخاص بتأجير إسطوانات الأكسجين للمرضى نظير تحصله على مقابل مادى .

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط (12 أسطوانة أكسجين مختلفة الأحجام) داخل ورشة تصنيع آلات زراعية بدائرة المركز، وأمكن ضبط (المدير المسئول عن الورشة )، وبمواجهته أقر باستخدامها فى الأغراض الصناعية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.