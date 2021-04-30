اليوم السابع
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شباب وسيدات يتنافسون على عمل الخير بمطبخ الغمراوى فى بنى سويف.. فيديو

الجمعة، 30 أبريل 2021 12:27 م
شباب وسيدات يتنافسون على عمل الخير بمطبخ الغمراوى فى بنى سويف.. فيديو
بنى سويف : هانى فتحى

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يشهد مطبخ الخير بمنطقة الغمراوى بمدينة بن سويف منافسة كبيرة بين الأطفال والشباب والكبار من الرجال والسيدات على تقديم الخير داخل المطبخ الذى يقع في أقدم المناطق بمدينة بنى سويف.

ويشهد مطبخ الخير بالغمراوى حلية نحل كبيرة منذ الثامنة صباحا وحتى قبيل أذان المغرب لإعداد وجبات الإفطار لتقديمها إلى الأسر الأكثر احتياجا داخل المنطقة والمناطق الأخرى.

والتقى "اليوم السابع" من داخل منطقة حي الغمراوي بمدينة بني سويف، وهو من أقدم الأحياء ببني سويف، حيث يقوم مجموعة من الشباب بإقامة مطبخ الخير لتجهيز وجبات إفطار للأسر الأكثر احتياجا ببني سويف.

وقالت بسملة ورحمة، إحدى الطالبات المشاركات في مطبخ الخير، إنهم يساعدان في مطبخ الخير لتقديم وجبات إفطار رمضان لكبار السن وكذلك الأسر الأكثر احتياجا، متابعين: "نقدم وجبات الإفطار على الأسر الأكثر احتياجا وكذلك كبار السن".

وقالت رحمة محمد، المشاركة في مطبخ الخير ببني سويف، إن مطبخ الخير يعمل طوال العام إلا أنه في شهر رمضان يعمل يوميا وفي الأيام الأخرى من السنة يقوم بالعمل الإثنين والجمعة.

وقال مصطفى سيد: يقوم  بتوزيع الوجبات عدد من الشباب المشاركين في مطبخ الخير يعملون في عملية التغليف منذ الساعة الثانية ظهرا ثم التوزيع وعملية الطبخ منذ الصباح الباكر.

وأضاف مصطفى سيد، أن الوجبة عبارة عن" ربع فرخة وأرز وخضار"، ولديهم 300 أسرة ثابتة يتم التوزيع عليها يوميا بمنطقة الغمراوي ببني سويف والمناطق الأخري المجاورة.

وقال محمد سيد، صاحب فكرة مطبخ الخير ببني سويف: نجهز نحو 500 وجبة وأرز وبطاطس، وبدأت فكرة مطبخ الخير بعشر وجبات إلي أن وصلت الي مئات الوجبات اليومية خلال رمضان، وهناك عدد كبير من الشباب ساهم في مطبخ الخير في التغليف.

 


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