المجموعات القتالية تداهم أسيوط وتضبط 17 قطعة سلاح وكمية من الطلقات

كتب محمود عبد الراضي

وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرى (المحمودية – الشراقوة – بندر ديروط) بدائرة مركز شرطة ديروط بمحافظة أسيوط.

وأسفرت جهودها عن ضبط (17 قطعة سلاح نارى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (15) متهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.

جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وخاصة أطراف الخصومات والنزاعات الثأرية.