المتهمة بقتل ابنتها فى أكتوبر تجرى معاينة تصويرية لكيفية ارتكابها الجريمة

كتب أحمد الجعفرى

أجرت المتهمة بقتل ابنتها بإلقائها من الطابق الخامس في مدينة 6 أكتوبر، معاينة تصويرية لكيفية ارتكابها الجريمة، واعترفت المتهمة فى التحقيقات بقتل المجنى عليها، بسبب مرورها بأزمة نفسية، بعد انفصالها عن زوجها والد الطفلة.

كما استمعت النيابة لأقوال طليق المتهمة ووالد الطفلة المجنى عليها، والذى أكد انفصاله عن المتهمة بعد خلافات عديدة بينهما، وتشاجرهم عدة مرات.

وتابع أن ابنته أقيمت مع طليقته بحكم حصولها على حضانتها، وكان يراها من وقت لأخر، حتى جائه خبر سقوطها من نافذة الشقة ومصرعها.

وعقب مناظرة جثة الطفلة، وإجراء معاينة لموقع الحادث، تم نقلها إلى مشرحة المستشفى.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد سقوط طفلة رضيعة من نافذة شقة بمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن مصرعها.

بإجراء التحريات تبين أن والدتها تحمل جنسية دولة إفريقية، ألقتها من النافذة، لمرورها بأزمة نفسية، بعد طلاقها من زوجها، وتم ضبط المتهمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.