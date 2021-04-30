اليوم السابع
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المتهمان بسرقة المواطنين فى البساتين: "نخطف الحقائب ونهرب بتوك توك"

الجمعة، 30 أبريل 2021 01:00 ص
المتهمان بسرقة المواطنين فى البساتين: "نخطف الحقائب ونهرب بتوك توك" مديرية أمن القاهرة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أدلى عاطلان باعترافات تفصيلية لرجال الأمن، بعد القبض عليهما لتورطهما فى سرقة المواطنين بالبساتين، من خلال تكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى خطف الحقائب والفرار بواسطة توك توك، لتأمر النيابة بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.

وقال المتهمان إنهما سرقا فى السابق 4 حقائب بأسلوب الخطف، وعليه قررت الجهة المختصة حبسهما على ذمة التحقيق، وتم إحالتهما إلى محكمة الجنايات.

تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا من شاب بتعرض والدته للسرقة أثناء سيرها بالشارع، وعلى الفور انتقلت قوة من الأمن، وتبين لها أن لصان يستقلان توك توك ارتكبا الواقعة خطفا تسببا فى إصابة السيدة المسنة بعدما خطفا حقيبتها.

بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان، وتتبع خط سير الجناة ألقت قوة القبض عليهما وتبين أنهما سائق وعاطل، بحوزتهما مبلغ مالي والمركبة المستخدمة فى الواقعة.


البساتين

سرقة سائقى توك توك فى البساتين

اخبار الحوادث

مديرية أمن القاهرة

سرقة المواطنين فى البساتين

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