السلطة الفلسطينية تعلن تأجيل الانتخابات العامة

وكالات

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين، اليوم، إنه تنفيذاً لقرار القيادة الفلسطينية في الاجتماع الذي عُقد مساء أمس الخميس برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، بتأجيل الانتخابات العامة.

تقرر إيقاف العملية الانتخابية ابتداء من صباح اليوم، حيث كان من المقرر نشر الكشف النهائي للقوائم والمرشحين، بالتزامن مع أول أيام الدعاية الانتخابية للقوائم المترشحة للانتخابات التشريعية.



وأعربت لجنة الانتخابات، في بيان، عن أملها في أن تتمكن من استكمال تنفيذ الانتخابات الفلسطينية في أقرب فرصة ممكنة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".



وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلن تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية لحين ضمان إجرائها بالقدس المحتلة.



وقال عباس، إن مساعي إجراء الانتخابات بالقدس قوبلت بالرفض حتى الآن، داعيا المجتمع الدولي إلى الاستمرار بالضغط على إسرائيل لكف يدها عن الحقوق الفلسطينية وإلزامها بالاتفاقات الموقعة، بما فيها حقنا بالانتخابات.

