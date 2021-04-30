اليوم السابع
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الجمعة، 30 أبريل 2021 02:47 م
خالد صلاح
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إحالة 3 عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة الاتجار فى المخدرات بالسيدة زينب

الجمعة، 30 أبريل 2021 02:20 م
إحالة 3 عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة الاتجار فى المخدرات بالسيدة زينب قسم شرطة السيدة زينب - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، إحالة 3 عاطلين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بحيازة والاتجار في المواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة السيدة زينب مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

تلقى ضباط قسم شرطة السيدة زينب معلومات تفيد بقيام 3 عاطلين- لهم معلومات جنائية- وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال استقلالهم إحدى السيارات، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة، و2 سلاح أبيض.

وبسؤالهم أقروا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة لغرض التواصل مع عملائهم، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات.


عقوبة الاتجار في المخدرات

هيروين

كوكايين

اخبار الحوادث

قسم شرطة السيدة زينب

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