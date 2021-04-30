أفريقيا تسجل 4 ملايين و536 ألف إصابة و122 ألف حالة وفاة بسبب "كورونا"

أديس أبابا أ ش أ

أكدت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" التابعة للاتحاد الافريقي، تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و536 ألف إصابة مؤكدة، و122 ألف وفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجد، بينما تعافى 4 ملايين و81 ألف شخص.

وأوصت "المراكز الإفريقية" - فى بيان اليوم - الدول الأعضاء بالاستمرار فى تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسى الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجينى لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الافريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدى لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية ، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الامراض على القارة.