11 معلومة عن "خور أبوسبيرة" فى أسوان بعد إدراجها بقائمة "حياة كريمة"

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تنفيذ مبادرة حياة كريمة داخل قرى المحافظة، والتى تهتم بتطوير المناطق النائية المحرومة من الخدمات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة بها وتحويل الحياة فيها إلى واقع جميل ملموس يحلم به الأهالى.

ومن ضمن قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، قرية خور أبوسبيرة بمركز أسوان، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 11 معلومة عن أعمال التطوير الجارية بالقرية، تعرف عليها:

1. قرية خور أبوسبيرة تقع وسط منطقة جبلية بمركز أسوان.

2. إحدى القرى المدرجة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " كمرحلة أولى.

3. تعد القرية من القرى الأكثر احتياجاً.

4. يغلب على أهالى القرية سكان البدو المنتمين لقبائل العبابدة والبشارية.

5. تشمل أعمال التطوير إعادة تأهيل 30 منزلاً وتشطيبها مع تركيب المرافق العامة لها.

6. ورفع كفاءة مدرسة أحمد عبد المجيد زهران للتعليم الأساسى.

7. إضافة إلى ذلك، تركيب 50 عامود إنارة بمشتملاته.

8. وتأهيل ترعة خور أبوسبيرة بطول 1،5 كم.

9. تحسين مياه الشرب.

10. استفادة عدد من الأسر بتطبيق مبادرة "التصالح حياة" عليها خلال التكفل بالرسوم المالية لتقنين أوضاعها في مخالفات البناء.

11. وفي إطار حياة كريمة تم أيضاً تنظيم عدد من القوافل الطبية والبيطرية والمساعدات الغذائية لتحسين المستوى المعيشى لمواطنى القرية.



الصخور بالقرية



القرية



المنازل الجديدة



مجلس قروى أبو الريش



محافظ أسوان مع أهالى القرية