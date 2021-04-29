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10051 مواطنا يتلقون التطعيمات بلقاح كورونا فى القليوبية

الخميس، 29 أبريل 2021 12:59 م
10051 مواطنا يتلقون التطعيمات بلقاح كورونا فى القليوبية تطعيم لقاح كورونا - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، أن إجمالى المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا، بمراكز التطعيم بالمحافظة منذ انطلاق الحملة بلغ 10051 مواطنا، منهم 3661 شخصا حصلوا على اللقاح من مركز التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزى، و3243 حصلوا على اللقاح من مركز طبى حجازى بشبرا، و3147 من مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب.

وأكدت المديرية، فى بيان لها، أن التطعيمات للقاح تتم بمراكز التطعيات بمستشفى كفر شكر المركزى، ومركز طب الأسرة بسنديون، ومركز طبى حجازى بشبرا الخيمة، وهى المراكز والمنافذ المعتمدة لصرف وإجراء التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، موضحة أنه تم البدء فى تطعيم الجرعة الثانية للمصل، حيث تم تطعيم 3326 شخصا بالجرعة الثانية حتى الآن.

وأوضحت المديرية، أنها مستمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة فى أعمال التطعيمات للقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة.

 


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كفر شكر

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