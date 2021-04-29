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نيويورك تايمز: بايدن يسعى لرأب الصدع بين الديمقراطيين والجمهويين فى خطابه بالكونجرس

الخميس، 29 أبريل 2021 12:46 ص
نيويورك تايمز: بايدن يسعى لرأب الصدع بين الديمقراطيين والجمهويين فى خطابه بالكونجرس الرئيس الأمريكى جو بايدن
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تعليقا على أول خطاب للرئيس الأمريكى جو بايدن أمام الكونجرس بالتزامن مع مرور أول 100 يوم على رئاسته إنه سيتحدث أمام المشرعين من مجلسى "النواب" و"الشيوخ"، فى كونجرس منقسم بشدة ودولة منهكة بينما يسعى إلى إعادة تشكيل الحكومة والاقتصاد في أعقاب وباء مدمر.

 

وقالت الصحيفة إن بايدن سيروج فى خطابه لجهود إدارته فى مواجهة الأزمات الصحية والاقتصادية التي طغت على الولايات المتحدة في بعض الأحيان ، حيث أسفر  الوباء عن حصد أرواح أكثر من 570 ألف شخص وتقلب سوق العمل وتوقف سبل الترفيه والتعليم في جميع أنحاء البلاد.

 

ورغم أن بايدن تعهد فى حملته الانتخابية لمنصب الرئيس بقيادة معركة يتعاون فيها الحزبان الديمقراطى والجمهورى ضد فيروس كورونا ، إلا أنه فشل في الفوز بدعم جمهوري واحد عندما دفع بخطة الإغاثة المقدرة بـ 1.9 تريليون دولار للبدء في عكس الدمار الاقتصادي للوباء.

 

وأوضحت الصحيفة أن بايدن سيعود إلى الكابيتول هيل الساعة 9 مساء بتوقيت واشنطن العاصمة ، حيث خدم ما يقرب من أربعة عقود كعضو في مجلس الشيوخ ، ليحاول مرة أخرى رأب الصدع بين الحزبين. وسيدعو إلى إنفاق أكبر بكثير لإعادة بناء البنية التحتية للبلاد من خلال فرض ضرائب جديدة على الشركات والأثرياء. وسيحث المشرعين من كلا الحزبين على تبني رؤية جديدة شاملة للمصالح العامة ، بتمويل من ضرائب أعلى على أغنى الأمريكيين.

 

وكان من المفترض أن يلقى بايدن خطابه الأول بعد 40 يوما من دخوله البيت الأبيض، وهو ما لم يحدث لدواعي كورونا، ليتم إرجاء هذا الخطاب والاكتفاء بخطاب الـ100 يوم الأولى. 

 
وسيكون خطاب بايدن بذلك هو الخطاب رقم 98 الذي يلقيه رئيس منتخب أمام الكونجرس حيث ألقي معظم الرؤساء الجدد خطاباتهم خلال 40 يوم من تولي المنصب.

بايدن

خطاب بايدن الاول

خطاب بايدن أمام الكونجرس

جو بايدن

اول 100 يوم على رئاسة بايدن

البيت الابيض

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