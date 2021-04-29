نواب الجنوب الليبى: يجب عدم اعتماد الموازنة قبل تسمية محافظ المصرف المركزى

كتب : أحمد جمعة

طالبت كتلة نواب فزان النيابية (الجنوب الليبى) بمجلس النواب، رئاسة المجلس، بعدم طرح الميزانية للاعتماد إلا بعد تسمية مدراء ومحافظ جديد للمركزي والمحاسبة والرقابة.

وقال بيان تكتل فزان النيابي بالبرلمان الليبى، اليوم الخميس، إنه يرفض صرف ميزانية دون أجهزة رقابية، مؤكدين ضرورة تسمية كل الوكلاء دون رشوة سياسية بتدخل أعضاء الحوار.

ودعا التكتل النيابي في البرلمان الليبى كل من عضو الرئاسي عن الجنوب ( الكوني ) ونائب رئيس الحكومة ( رمضان بوجناح ) لممارسة عملهم من سبها.