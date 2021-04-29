اليوم السابع
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مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات السياحية القادمة من رومانيا.. صور

الخميس، 29 أبريل 2021 09:31 م
مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات السياحية القادمة من رومانيا.. صور مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات من رومانيا
كتبت رحاب نبيل

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استقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الخميس، أولى الرحلات الجوية التابعة لشركة wizz air القادمة من مطار بوخارست بدولة رومانيا وعلى متنها 190 راكبا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك فى ظل طلب العديد من شركات الطيران استئناف رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

وقامت سلطات الحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي، بفحص شهادة تحليل PCR لجميع الركاب فور وصول الرحلة، وقام فريق العلاقات العامة بالمطار باستقبال الركاب بالورود والشيكولاتة وإنهاء كافة إجراءات الوصول، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، حيث من المقرر أن تقوم الشركة بتسيير رحلتين أسبوعيا إلى مطار الغردقة الدولي.

مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات من رومانيا (1)
 
مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات من رومانيا (2)
 
مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات من رومانيا (3)
 
مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات من رومانيا (4)
 
مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات من رومانيا (5)
 
مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات من رومانيا (6)

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