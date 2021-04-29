محو أمية 39 ألفا و819 مواطنًا خلال عام 2020-2021 ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قال معتز عبدالرؤوف، مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ببني سويف، اليوم الاربعاء، إن الفرع قام بمحو أمية 39 ألف و819 مواطنًا خلال عام 2020-2021 بنسبة 113,50 % تحت رعاية الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، والدكتور عاشور عمرى رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار وذلك من خلال الفصول التي تم فتحها بالشراكة مع الجهات الشريكة سواء الجامعة، والصحة والزراعة والتربية والتعليم والأزهر والشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة، ونادى الروتاري.

وأشار "عبدالرؤوف" في تصريحات صحفية إلى أن الفرع يقوم بإرسال قوافل دورية وشبه يومية للقرى والنجوع ويتم عمل اختبارات للذين يجيدون الكتابة والقراءة داخل القرية ويتم تصحيح الأوراق وقوافل أخرى لتسليم الشهادات داخل كل قرية على مستوى 7 مراكز و39 مجلس قروي والذين لا يجيدون القراءة والكتابة نقوم بفتح فصول من خلال مدرسين محو الأمية أو فصول الجهات الشريكة وطلاب الجامعات وهناك 1675 فصل محو أمية بالمحافظة لاستقبال الدارسين وأقرب أماكن إليهم.

وأوضح مدير فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار ببني سويف أن هناك لجانا تقوم بتسليم الشهادات بعد استخراجها واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا ويتم تسليم الشهادات من خلال قوافل إعلامية إلى القرى والنجوع والعزب.