فيس بوك يحظر هاشتاج يدعو لاستقالة رئيس وزراء الهند بسبب كورونا.. تفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

تم حظر هاشتاج يدعو إلى استقالة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لفترة على فيس بوك، أمس الأربعاء، حيث أخفى أكثر من 12 ألف منشور ينتقد الحكومة الهندية مع تفشي وباء كورونا في البلاد، وفقا لصحيفة الجارديان.

لاحظ مستخدمو فيس بوك المقيمون في الهند، على تويتر أنه تم حظر هاشتاج يدعو رئيس وزراء الهند للاستقالة من الظهور على فيس بوك، وتلقى المستخدمون الذين يبحثون عنه رسالة مفادها أن مثل هذه المنشورات "مخفية مؤقتًا هنا"، لأن "بعض المحتوى في تلك المنشورات يتعارض مع معايير المجتمع.

واعتبارًا من الساعة 12.50 مساءً بتوقيت المحيط الهادي، أصبح الهاشتاج متاح مرة أخرى على فيس بوك من الولايات المتحدة، وأكد متحدث باسم الشركة أنه تمت استعادته بعد انقطاع قصير كان عرضيًا، وقال: "لقد حظرناه مؤقتًا عن طريق الخطأ ، ليس لأن الحكومة الهندية طلبت منا ذلك ، وقد استعادته منذ ذلك الحين".

يأتي حظر علامة التصنيف بعد أن واجه تويتر انتقادات لحذف أكثر من 50 تغريدة تنتقد طريقة تعامل الإدارة الهندية مع الوباء بعد طلب قانوني من الحكومة الهندية، ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، قام فيس بوك وإنستجرام بالفعل بحظر عدد من المنشورات حول مودي بناءً على أوامر من الحكومة.

يظهر الهاشتاج الذي أعيد وضعه على فيس بوك حاليًا وضع جائحة فيروس كورونا في الهند، حيث تفيض المستشفيات بالضحايا القتلى والمحتضرين، وتشهد البلاد ارتفاعًا غير مسبوق حيث وصلت حالات الإصابة الجديدة بالفيروس الى 360 ألف حالة يوميا.

ووفقا للتقرير وعدت الولايات المتحدة بالنشر السريع للمساعدات للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الهند ، وتم تحويل تصنيع اللقاحات في البلاد من تصدير الجرعات إلى توزيع الجرعات داخليًا في محاولة لمواجهة الكارثة.