غلق 65 مقهى وورشة ومحل تجارى لعدم الالتزام بالإجراءات والمواعيد بالفيوم

الفيوم رباب الجالى

نفذت الأجهزة التنفيذية بالفيوم، حملات مكبرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة التزام المطاعم والمقاهى والورش والمحال والمولات التجارية، بتطبيق الإجراءات الوقائية، والمواعيد الصيفية للفتح والغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، للجهاز التنفيذى بالمراكز والقرى، بالتنسيق مع الشرطة، بتكثيف الحملات المكبرة والجولات الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات التى أعلنتها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، يرافقه المحاسب كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، قد قاما بجولة ميدانية مساء أمس، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهى والمطاعم والمحال التجارية والمواصلات العامة، وكذلك متابعة حالة النظافة العامة ورفع الإشغالات بنواحى المركز، حيث تم رفع عدد 20 حالة إشغال طريق وبروز حديدي، ورفع 15 طن مخلفات، بالإضافة إلى تحرير 40 مخالفة للمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، وغلق 5 محال تجارية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية.

وفى مركز سنورس، قاد المهندس محمود هاشم رئيس المدينة، حملة مكبرة من الجهاز التنفيذى بالمركز بالتعاون مع قوات الشرطة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهى والمطاعم والمحال التجارية، وكذلك رفع إشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين لتيسير حركة المارة، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 120 محضر إشغال طريق، وتحرير 65 مخالفة للمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، فضلاً عن غلق 4 مقاه لمخالفتها الإجراءات الإحترازية واشتراطات التشغيل، وغلق 4 ورش لمخالفة مواعيد الغلق المقررة.

وفى مركز أبشواي، شنت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الشرطة، حملة مكبرة للمرور على المقاهى والمطاعم والمنشآت التجارية بالمدينة والقرى، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وغلق الورش والمطاعم والمحال التجارية فى المواعيد المقررة.

كما ترأس خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا، يرافقه مساعد مدير أمن الفيوم، حملة ليلية مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمطاعم والمقاهى والمحال التجارية وارتداء العاملين بهذه المنشآت والمواطنين المترددين عليها، للكمامات، حيث تم تحرير 36 مخالفة للمواطنين المخالفين لارتداء الكمامة، وتحرير 41 مخالفة للمواطنين المخالفين للإجراءات الاحترازية، فيما تم غلق مقهى بمدينة اطسا لقيامه بتقديم الشيشة بالمخالفة، وتحرير مخالفات لعدد 6 مقاهٍ بمدينة اطسا وقرية مطول وقرية معصرة عرفه وذلك لعدم التزامها بمواعيد الغلق التى أقرتها الدولة، وكذلك غلق 19 محل تجارى بمدينة اطسا لعدم التزامها بمواعيد الغلق المقررة.

أما فى مركز طامية، فقد أسفرت الحملة المكبرة التى ترأسها الأستاذ ياسر جمعة رئيس المدينة، بالتنسيق مع إدارة الإشغالات وقسم شرطة طامية، عن غلق 2 مقهى بقرية منشاة الجمال وعزبة فايز لتقديمهما الشيشة لروادهما بالمخالفة، وتم مصادرة الشيش من المقهيين وتشميعهما، كما تم رفع 30 حالة إشغالات متنوعة، وتحرير 30 مخالفة للمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، فضلاً عن إزالة حالة تعدٍ على مساحة 150 متراً عبارة عن أساسات من الخشب والحديد المسلح جاهز لصب الخرسانة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الفيوم، بالتنسيق مع قوات الشرطة، بحملة ليلية مكبرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة التزام المطاعم والمقاهى والكافيهات، والمحال والمولات التجارية، بتطبيق الإجراءات الوقائية، والمواعيد الصيفية للفتح والغلق، حيث أسفرت الحملة عن غلق 10 مقاه بحى شرق لمخالفتها الإجراءات الاحترازية وتقديمها الشيشة للمواطنين بالمخالفة، كما تم غلق مقهى بجوار مجلس المدينة، و6 مقاهى على بحر يوسف، ومقهى بقحافة، و3 بمنطقة التفتيش، ومقهى بحى غرب، وآخر بحى الجون، و5 مقاه بموقف أبشواى والصوفي، فضلاً عن غلق 2 محل للتسالى بحى الجون لمخالفتهما المواعيد المقررة.