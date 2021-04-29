اليوم السابع
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الخميس، 29 أبريل 2021 11:33 م
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عمدة مدينة نيويورك يعلن اعتزامه فتح الأنشطة التجارية بكامل طاقتها فى 1 يوليو

الخميس، 29 أبريل 2021 10:06 م
عمدة مدينة نيويورك يعلن اعتزامه فتح الأنشطة التجارية بكامل طاقتها فى 1 يوليو بيل دى بلاسيو
أ ش أ

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 أعلن بيل دى بلاسيو، عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، اعتزامه إعادة فتح المحال التجارية والمكاتب والمسارح بشكل كامل بداية من شهر يوليو القادم.
 
وقال بلاسيو - في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلامية أمريكية حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - "بناء على التقدم الذي حققناه في هذه المدينة، يمكننا العودة للحياة الطبيعية بكامل طاقتنا".
وأضاف "أقول كقائد لمدينة نيويورك نحن مستعدون للعودة وللعودة بقوة ونعلم أن جهود التطعيم ستكبر وستكبر، ونحن سنستمر في هذا العمل الجاد، لكنه من المدهش أن كل يوم نحن نهزم فيروس كورونا أكثر وأكثر".
 
وأشار عمدة المدينة إلى أن مراكز التلقيح تستقبل حاليا الأفراد دون تحديد موعد مسبق، كما ناشد الجميع بتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قائلا "لدينا الكثير لعمله، أي شخص متفق مع ما أقوله ، ساعدنا من خلال تلقيك اللقاح إذا لم تكن تلقيته حتى الآن".

نيويورك

أمريكا

بيل دى بلاسيو

لقاح

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