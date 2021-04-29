ضبط 518 عبوة أدوية بشرية فاسدة و11 طن أعلاف وبقوليات مجهولة فى البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

نفذت مديرية التموين بالبحيرة برئاسة المهندس مجدى الخضر، حملات على المخابز البلدية بدائرة المحافظة فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمجازر والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية .

أسفرت عن بالمرور على المخابز بنطاق المحافظة تم تحرير 45 محضرا وتقريرا ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وتصرف فى الدقيق البلدى المسلم للمخابز وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل وتوقف عن الإنتاج بدون إذن رسمى وعدم وجود ماكينة الخبز، وبالمرور على الأسواق تم ضبط 518 عبوة أدوية بشرية منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط 119 علبة منشطات جنسية غير مسجلة فى وزارة الصحة، و79 عبوة مكملات غذائية غير مسجلة بوزارة الصحة، و112 كجم أسماك مجمدة ولحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرير محضرين وضبط 11 طن أعلاف وبقوليات مجهولة المصدر.

كما نفذت الوحدات المحلية حملات مرورية بالتنسيق مع قسم الإشغالات أسفرت عن رفع 422 حالة إشغال بشوارع "عرابى والأتوبيس وفاطمة الزهراء وإفلاقة وأدمون والطريق السريع والنفق ومدينة قونيا" بمركز ومدينة دمنهور، وإزالة 45 حالة إشغال طريق ما بين ثابت ومتحرك بمركز ومدينة حوش عيسي، وتحرير 4 محاضر لعدم ارتداء كمامات بكوم حمادة.