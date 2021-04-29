رش وتطهير مبنى مدينة الزينية للوقاية من كورونا ورفع التراكمات والمخلفات بالقرى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قال العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه يتم العمل على قدم وساق فى تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل المركز لحماية الموظفين والعمال والمواطنين من العدوى بفيروس كورونا، حيث تم إطلاق حملة بدأت برش مبني الديوان العام للتعقيم كإجراء احترازى، ويجرى مواصلة حملات الرش والتعقيم فى عدد من مبانى المدينة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، فى بيان صحفى، أنه بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور، والمتابعة المستمرة على أعمال منظومة النظافة والتجميل بالمراكز والقرى، حيث إنه قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى برفع التراكمات والمخلفات من الطرق.

وأكد رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه تم خلال الحملات القيام بأعمال نظافة الصحارة وأمام المعهد بقرية الزينية بحرى، وذلك تحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز، وهدى الطواب شرقاوى رئيس قرية الزينية بحرى، ومنصور عبد الله مسؤول النظافة بالقرية، وعلى النادى سكرتير القرية.

وكان قد أعلن مجلس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، عن إعادة فتح باب التقديم على شقق الزينية بحري بإجمالى (120 شقة)، وذلك اعتبارا من 20 أبريل الجارى، وحتى 20 يونيه المقبل، وذلك بتسهيلات مميزة للمواطنين لحجز شققهم فى العقارات الجديدة بالمدينة، حيث أنه يتم الحجز فى الـ120 شقة بقرار من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمقدم 9000 جنيه والباقي على 20 سنة بقسط 250 جنية شهرياً، وذلك لفتح الفرصة لجميع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط اللازمة للحجز فى شقق الإسكان الاجتماعى.

وأوضح العقيد أحمد الهوارى، أنه يتم الحجز بسداد المقدم ويرد فى حالة عدم التخصيص، ودفع مبلغ 125 جنيه مصاريف استعلام لا ترد، وذلك فى حساب الصندوق بالبنك المركزى المصرى، من خلال بنك التعمير والإسكان بالأقصر، وسيتم دفع مبلغ يعادل 5% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة عند التعاقد، وغيرها من شروط وأسلوب السداد تم تجميعها فى أوراق تسلم للمتقدمين لحجز الشقق، أما المستندات المطلوبة فتشمل صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجته سارية، وتقديم شهادة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى أو السنوى للزوج والزوجة، أو أي مستندات يراها العميل توضح دخله وتعزز أو تضيف الدخل، وغيرها من الشروط اللازمة.



جانب من إزالة المخلفات بشوارع وطرق مدينة الزينية



جانب من تطهير مبنى مدينة الزينية



رش وتطهير مبنى مدينة الزينية للوقاية من كورونا