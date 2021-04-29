اليوم السابع
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الخميس، 29 أبريل 2021 02:23 م
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حكاية لها تاريخ.. 100 عام على بناء فيلات بور توفيق بالسويس للعاملين بالقناة.. فيديو

الخميس، 29 أبريل 2021 01:16 م
حكاية لها تاريخ.. 100 عام على بناء فيلات بور توفيق بالسويس للعاملين بالقناة.. فيديو فيلات بور توفيق بالسويس
السويس - سيد نون

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قدم اليوم السابع بثًا مباشرًا من فيلات العاملين في هيئة قناة السويس بمدينة بور توفيق وذلك لمرور 100 عام علي إنشاء تلك الفيلات التي ما زالت محتفظة بالطراز المعماري المصممة عليه.
 

الفيلات المتواجدة في مدينة بور توفيق مطلة علي المجري الملاحي لقناة السويس، ورغم مرور تلك السنوات إلا الطابع المعمارى، الذى بنيت عليه في أعوام 1923 و22 19و21 19، وكان عدد الفيلات وقتها  109 فيلات، قامت ببنائها للعمال الأجانب، في ذلك الوقت وكان يعيش فيها الفرنسيين واليونانيين واليهود وعدد كبير من الجنسيات.

فيلات-بمدينة-بور-توفيق
فيلات بمدينة بور توفيق

قال يوسف حسني، من عمال هيئة قناة السويس، ويسكن في إحدي الفيلات، إن الهيئة تحافظ علي الفيلات وتهتم بها من النظافة والترميم والحفاظ علي المظهر الجمالي لها، حيث يقيم العاملين في تلك الفيلات بالوقت الحالى وانقسمت إلى دورين ودور واحد.

فيلة-عمال-قناة-السويس
فيلة عمال قناة السويس

يذكر أنه  تحدث مؤخري السويس عن نوع الحجر الذي بنيت منه تلك الفيلات وهو حجر القرنيد الأحمر ويتميز أنه لا يملح، ففي الشتاء دافئ وفي الصيف لا يمتص الحرارة، ولذلك فهو سكن مميز ويوجد في الريف الفرنسي ذات الطراز من عمارة الفيلات، وبجوار الفيلات تتواجد الحديقة الفرنساوي وكانت المتنفس وقتها.

واهتمت هيئة قناة السويس بالمنازل الخاصة للعاملين بمدينة بور توفيق، كما أن عند الخروج من هذه الفيلات ستجد المدخل الجنوبي لقناة السويس ومياه بور توفيق.


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