حبس عاطل لحيازته 100 طربة حشيش بقصد الإتجار وترويجها بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار بالمخدرات وحيازته 100 طربة لمخدر الحشيش بقصد ترويجها علي عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بالإسكندرية، تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذا من دوائر الاقسام مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وعلي الفور تم عمل كمين بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وألقى القبض عليه وبتفتيشه عُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش بلغت عددها 100 طربة، وزنت 10 كيلو جرامات ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها علي عملائهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.