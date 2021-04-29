اليوم السابع
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حبس المتهمين بقتل شاب وإلقاء جثته بترعة الإسماعلية 4 أيام

الخميس، 29 أبريل 2021 08:00 م
حبس المتهمين بقتل شاب وإلقاء جثته بترعة الإسماعلية 4 أيام حبس -أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قررت نيابة شمال القاهرة الكلية، حبس 3 عاطلين متهمين بقتل شاب وإلقاء جثته بترعة الإسماعلية بالزاوية الحمراء؛ 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
 
وأقر المتهمون بارتكاب الواقعة وقتل المجني عليه لسرقته، وإنه أثناء خلود المجني عليه للنوم قاموا بإلقاء حجر علي رأسه فتهشمت، ثم ألقوا الجثة في ترعة الإسماعيلية حتي تتأكل وتختفي معالم جريمتهم، لكن الأهالي عثروا علي الجثة، وتم إبلاغ الأمن، وتحرير محضر بالواقعة.
 
وكانت النيابة قد قررت تشريح الجثة، والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، وسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
 
وتعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة الزاوية الحمراء، بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص داخل ترعة الإسماعيلية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث الجنائية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود وشم على ذراعه باسم سيد، وبتحرير محضر بالواقعة باشرت النيابة التحقيقات.
 
 

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