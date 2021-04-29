تفاصيل سقوط تاجر الكيف قبل ترويج كمية من الحشيش على زبائنه بالوراق

كتب بهجت أبو ضيف

كشف عاطل تم ضبطه وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر بمنطقة الوراق، عن تخزينه المواد المخدرة بمسكنه، تمهيدا لترويجها بين عملائه، وذكر أنه يحصل عليها من عاطل أرشد عن هويته لرجال المباحث.

وقال المتهم إنه يروج المواد المخدرة بمحيط مسكنه، ويتواصل مع عملائه هاتفيا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة بمنطقة الوراق، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين له والقبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، وهاتف محمول يستخدمه فى التواصل مع عملائه، ومبلغ مالي من حصيلة ترويج المخدر.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.