تدشين 119 مشروعا بالقطاع الصحى فى المنيا ضمن "حياة كريمة"

المنيا – حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تم الانتهاء من معاينة 119 موقعا للمشروعات المدرجة بقطاع الصحة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، حيث تستهدف المبادرة 5 مراكز بالمحافظة، وتشمل المواقع 22 موقعا بمركز العدوة، و19 موقعا بمركز ملوي، و43 موقعا بمركز مغاغة، و18 موقعا بمركز أبو قرقاص، و17 موقعا بمركز ديرمواس، مؤكداً أنه جارى إعداد التصميمات الهندسية للبدء فى تنفيذ الأعمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذى عقده محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

حضر الاجتماع، رؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديرى الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسى ومؤسسة حياة كريمة.

شدد المحافظ، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية، مشيراً الى أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التى تنفذها الدولة.

ناقش المحافظ، نسب ومعدلات تنفيذ مشروع تطوير منظومة الإسعاف والطب البيطرى بنطاق القرى المستهدفة، حيث تم الانتهاء من معاينة 11 موقعا لإنشاء وحدات تمركز للإسعاف، بالإضافة إلى أنه جارى معاينة 21 موقعا آخر وإعداد التصميمات اللازمة للبدء فى الأعمال، كما تم الانتهاء من معاينة 53 موقعا وجارى إعداد التصميمات اللازمة لتطوير قطاع الطب البيطري.

وأكد محافظ المنيا، على متابعته الدورية والمستمرة للموقف التنفيذى لكافة المشروعات التى يتم تنفيذها، مشدداً على سرعة الإنجاز فى كافة القطاعات والعمل على زيادة معدلات التنفيذ، لإحداث تنمية شاملة للقطاعات الخدمية والتنموية بالقرى المستهدفة، موضحا أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مسخرة لتوفير الإمكانيات المادية والقوة البشرية لتحقيق معدلات التنفيذ المطلوبة وفقا للجدول الزمنى المحدد.

كما استعرض المحافظ، موقف مبادرة "سكن كريم"، والتى تساهم بشكل كبير فى دعم الاسر الأكثر احتياجا من خلال توفير سكن كريم، ورفع كفاءة المنازل، وتوصيل خدمات صرف صحى ومياه للشرب، مؤكداً على أن المحافظة بكافة أجهزتها، تذلل كافة العقبات أمام تحقيق حياه كريمة حقيقية للمواطنين.

وفى نهاية الاجتماع أشاد المحافظ، بالأداء الذى تقوم به المنظومة الصحية بالمحافظة بكامل أركانها، وهيئة الإسعاف لما يقدموه من دور هام وحيوي، ولمجهوداتهم المبذولة فى مواجهة الظروف التى تمر بها البلاد لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.