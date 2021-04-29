تدشين 119 مشروعا بالقطاع الصحى فى المنيا ضمن "حياة كريمة"

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تم الانتهاء من معاينة 119 موقعا للمشروعات المدرجة بقطاع الصحة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، حيث تستهدف المبادرة 5 مراكز بالمحافظة، وتشمل المواقع 22 موقعا بمركز العدوة، و19 موقعا بمركز ملوي، و43 موقعا بمركز مغاغة، و18 موقعا بمركز أبو قرقاص، و17 موقعا بمركز ديرمواس، مؤكداً أنه جارى إعداد التصميمات الهندسية للبدء فى تنفيذ الأعمال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذى عقده محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
حضر الاجتماع، رؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديرى الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسى ومؤسسة حياة كريمة.
شدد المحافظ، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية، مشيراً الى أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التى تنفذها الدولة.
ناقش المحافظ، نسب ومعدلات تنفيذ مشروع تطوير منظومة الإسعاف والطب البيطرى بنطاق القرى المستهدفة، حيث تم الانتهاء من معاينة 11 موقعا لإنشاء وحدات تمركز للإسعاف، بالإضافة إلى أنه جارى معاينة 21 موقعا آخر وإعداد التصميمات اللازمة للبدء فى الأعمال، كما تم الانتهاء من معاينة 53 موقعا وجارى إعداد التصميمات اللازمة لتطوير قطاع الطب البيطري.
وأكد محافظ المنيا، على متابعته الدورية والمستمرة للموقف التنفيذى لكافة المشروعات التى يتم تنفيذها، مشدداً على سرعة الإنجاز فى كافة القطاعات والعمل على زيادة معدلات التنفيذ، لإحداث تنمية شاملة للقطاعات الخدمية والتنموية بالقرى المستهدفة، موضحا أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مسخرة لتوفير الإمكانيات المادية والقوة البشرية لتحقيق معدلات التنفيذ المطلوبة وفقا للجدول الزمنى المحدد.
كما استعرض المحافظ، موقف مبادرة "سكن كريم"، والتى تساهم بشكل كبير فى دعم الاسر الأكثر احتياجا من خلال توفير سكن كريم، ورفع كفاءة المنازل، وتوصيل خدمات صرف صحى ومياه للشرب، مؤكداً على أن المحافظة بكافة أجهزتها، تذلل كافة العقبات أمام تحقيق حياه كريمة حقيقية للمواطنين.
وفى نهاية الاجتماع أشاد المحافظ، بالأداء الذى تقوم به المنظومة الصحية بالمحافظة بكامل أركانها، وهيئة الإسعاف لما يقدموه من دور هام وحيوي، ولمجهوداتهم المبذولة فى مواجهة الظروف التى تمر بها البلاد لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.
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