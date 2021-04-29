بلجيكا تحظر السفر من الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا بسبب سلالات كورونا الجديدة

كتبت: هناء أبو العز

حظرت الحكومة البلجيكية السفر من الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، بسبب تصاعد إصابات "كوفيد 19" وسلالاتها الجديدة فى أراضى الثلاثة دول.

ووفقًا لإعلان الحكومة، يشمل الحظر المفروض حديثًا السفر بالطائرة والسفن والحافلات والقطارات وحركة المرور العابر، ومع ذلك ستكون هناك بعض الإعفاءات للدبلوماسيين وعمال النقل، إذا تمكنوا من إثبات أن رحلتهم ضرورية.

ويُسمح للمقيمين والمواطنين البلجيكيين بالعودة إلى بلجيكا من أى من البلدان الثلاثة المذكورة أعلاه؛ ولكن يجب أن يخضعوا لعملية اختبار مرتين على مدار الأسبوع، إذا فشلوا في تلبية هذه المتطلبات، فإنهم يخاطرون بمواجهة غرامة قدرها 250 يورو.

وأوضحت السلطات البلجيكية، أنه سيكون هناك مزيد من المحادثات على مستوى الاتحاد الأوروبى، ولا سيما مع الدول المجاورة، للتوصل إلى نهج منسق فى هذا الصدد.

كما أعلن مكتب رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو من خلال بيان أن "نقل الركاب بالطائرة والقطارات والقوارب والحافلات ، بما في ذلك الترانزيت ، من الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا إلى بلجيكا سيكون محظورًا".

وسجلت البلاد 982.959 حالة إصابة، و 24.140 حالة وفاة ، بناءً على البيانات التي نشرتها Worldometers، ودفع الوضع الوبائي لفيروس كورونا في الهند السلطات في بعض الدول الأخرى إلى حظر السفر من الهند.

إلى جانب بلجيكا، اتخذت هولندا وألمانيا وإيطاليا وبنجلاديش والمالديف نفس الإجراءات الوقائية من خلال حظر السفر من الهند بعد أن أبلغت الأخيرة عن زيادة في عدد الإصابات.

وجمدت سلطات هولندا مؤقتًا السفر من الهند حتى الأول من مايو على الأقل في محاولة لحماية حياة مواطنيها من الانتشار السريع للفيروس.

ومع ذلك، فإن الحظر لن يشمل رحلات الشحن والرحلات التي تقل موظفين طبيين، كما أعلنت ألمانيا وإيطاليا أنهما حظرا مؤقتًا دخول الهند لاحتواء الفيروس من انتشار المزيد.

وأكدت حكومة الأخيرة أنه لن يُسمح لجميع الأشخاص الذين زاروا الهند خلال الأسبوعين الماضيين بدخول إيطاليا، ومع ذلك ، أوضحت الحكومة أنه سيُسمح للمقيمين الإيطاليين في الهند بالعودة إذا حصلوا على نتيجة سلبية لاختبار COVID-19 قبل المغادرة والوصول.