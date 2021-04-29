بشرة خير.. التشغيل التجريبى لمحطة معالجة صرف ديروط بـ620 مليون جنيه 1 مايو

أسيوط فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط محطة معالجة صرف صحى ديروط بنظام برك الأكسدة بقرية دشلوط بالظهير الصحراوى ضمن مشروع الصرف الصحى المتكامل والذى تبلغ تكلفته الإجمالية 620 مليون جنيه بطاقة استيعابية 52 ألف متر3/يوم ويخدم مدينة ديروط وقريتى بانوب ظهر الجمل والمحمودية تمهيدا للتشغيل التجريبى فى 1 مايو 2021 بعد تلافى الملاحظات .

رافقه خلال الجولة المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط وعيون ابراهيم نائب رئيس مركز ومدينة ديروط والمهندسة فاء أحمد سيد رئيس قطاع تنفيذ الأعمال المدنية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والمهندس محمود كامل رئيس قطاع أسيوط بشركة النصر العامة للمقاولات حسن علام المنفذة للمشروع.

بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد محطة الرفع وتابع أعمال تجارب التشغيل للمحطة التى تتكون من 4 طلمبات رفع وتابع التشغيل التجريبى للطلمبات، كما استكمل المحافظ جولته بتفقد محطة معالجة الصرف الصحى بدشلوط والتى تعمل بنظام برك الأكسدة واستمع إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن لمكونات مشروع صرف صحى ديروط والذى تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ويضم المشروع 4 محطات رفع ـ وشبكات انحدار ـ وخطوط طرد ـ خط سيب نهائى على مصرف أبوجبل ومحطة معالجة الصرف الصحى بالظهير الصحراوى بمدينة دشلوط.

وشاهد المحافظ أقسام المحطة والأحواض وغرفة المحولات الكهربائية والتى تم تنفيذها واستمع إلى شرح عن مراحل العمل ومعدلات التنفيذ والملاحظات التى تم رصدها وجارى تلافيها بمعرفة الشركة المنفذة تمهيدا لتشغيل المشروع التجريبى فى 1 مايو 2021 كما استمع إلى شرح عن دورة التشغيل التى ستتم بالمحطة.

وشدد محافظ أسيوط – خلال الجولة – على ضرورة الانتهاء من أعمال مشروع الصرف الصحى المتكامل لديروط المتعطل منذ ما يقرب من 23 عاما مطالبًا الشركة المنفذة بسرعة تلافى الملاحظات لتسليم المشروع وتشغيله تجريبياً فى 1 مايو 2021 ، موجهًا بأهمية التنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات المنفذة لسرعة نهو الأعمال وتذليل كافة العقبات وفقاً للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدًا على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية بكافة مواقع العمل حفاظاً على صحة العاملين بالمشروع والمترددين عليه منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن محافظ أسيوط قد عقد عدة اجتماعات مع المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة ومسئولى الشركات المنفذة لمشروعى صرف صحى منفلوط وديروط وتم الاتفاق على وضع خطة عاجلة وبحث الإجراءات التى تم اتخاذها لتذليل العقبات ونهو الملاحظات لتشغيل مشروعى صرف صحى منفلوط وديروط بعد تلافى جميع الملاحظات تجريبيا فى 1 مايو 2021 والتشغيل النهائى بعد الانتهاء من مراحل التجريب .



تفقد محطة معالجة صرف صحى ديروط