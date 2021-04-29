بريطانيا تسك عملة ذهبية وزنها 10 كيلو بـ10 آلاف استرلينى.. صور

كتبت: نهال أبو السعود

قالت هيئة الإذاعة البريطانية انه تم انتاج عملة ذهبية عملاقة تزن 10 كيلو جرام وتبلغ قيمتها 10آلاف جنيه إسترليني، وكشفت الشركة المصنعة أن عملية الإنتاج استغرقت 400 ساعة بما في ذلك أربعة أيام من التلميع.

وقالت إن العملة التي يبلغ عرضها 8 بوصات أي ما يقارب 20 سم تم انشاؤها باستخدام المهارات التقليدية والتكنولوجيا المبتكرة، وهو يمثل نهاية مجموعة العملات التذكارية لـ "رويال مينت" وهي دار سك العملة الملكية المملوكة للحكومة وتنتج عملات معدنية للمملكة المتحدة، المستوحاة من 10 تماثيل حجرية تصطف على طول طريق الملكة إلى وستمنستر أبي في تتويجها في عام 1953.



العملة الذهبية

ووفقا للتقرير، بدءًا من مجموعة "أسود إنجلترا" في عام 2017 ، عرضت المجموعة تاريخ ورمزية كل مخلوق على حدة.

تجمع العملة بين جميع الوحوش العشرة في تصميم واحد، بما فى ذلك أسد، وجريفين ، وفالكون ، وثور ، وييل ، وسلوقي ، وتنين ، ووحيد القرن ، وحصان.

وقالت كلير ماكلينان، مديرة القسم: "نمت مجموعة العملات التذكارية لوحوش الملكة الملكية لسك العملة الملكية منذ ظهور الوحش الأول فى عام 2017، وأصبحت مفضلة بشدة بين هواة جمع العملات في جميع أنحاء العالم".

وأضافت: "تضع هذه العملة المعدنية معيارًا جديدًا، حيث تجمع بين التقنيات التي تعود إلى قرون مع التكنولوجيا المبتكرة لإنشاء عمل فني فريد وجميل."



النقش على العملة الذهبية

تم استخدام آلات النقش لقص التصميم على العملة المعدنية، التى يبلغ قيمتها 10000 جنيه إسترليني.

بعد ذلك ، عمل صانع أدوات رئيسي على العملة يدويًا، وإزالة أى علامات تم إجراؤها بواسطة عملية القطع قبل صقلها، وتم تجميد العملة بالليزر لتركيب السطح.