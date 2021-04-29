النيابة تطلب تحريات حول اعتداء متهمين على موظف وتقطيع وجهه فى الهرم

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول اعتداء متهمين على موظف وتقطيع وجهه بأسلحة بيضاء، بسبب خلاف على دفع قيمة مشروبات فى الهرم، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين للتحقيق معهم.

ورصدت كاميرات المراقبة مشهد التشاجر، والسيارة التي استخدمها المتهمون في الهرب، واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتم تحديد هوية المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة حدائق الأهرام، وكشفت التحريات وأن شابين وبصحبتهما آخرين، تشاجروا مع مدير كافيه والعاملين به، بسبب الخلاف على دفع قيمة مشروبات، وأسفرت المشاجرة عن إصابة موظف نتيجة اعتداء شاب عليه بسلاح أبيض.

وذكر المجني عليه أن شابا حدد هويته، اعتدى عليه بسلاح أبيض، خلال محاولته التدخل لفض المشاجرة، حيث أصابه بوجهه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.