المتهمون بسرقة الدراجات النارية بـ15 مايو: "بنوصل الأسلاك ونبيعها خردة"

كتب كريم صبحى

"احترفنا سرقة الدراجات البخارية بأسلوب توصيل الأسلاك وبيعها لتاجر".. بهذه الكلمات اعترف عاطلان بسرقة الدراجات النارية من منطقة 15 مايو، بعد القبض عليهما لرجال المباحث، وأضافا أنهما كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية.

وأضاف المتهمان أنهما سرقا فى آخر جرائمهما دراجة فى 15 مايو من أحد المواطنين، أثناء وقوفها أسفل منزله، حيث قسما الأدوار بينهما، فأحدهما كان يراقب المكان والثانى يسرق الدراجات النارية، لتأمر النيابة بإحالتهما للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، من ضبط عصابة تخصصت فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وحررت محضر بالواقعة.

جاء ذلك بعدما تلقى قسم شرطة 15 مايو بلاغا من "أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم" باكتشاف سرقة الدراجة النارية ملكه حال توقفها أمام مسكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصل رجال المباحث إلى أن وراء الواقعة (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمين بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات داهمت المتهمين قوة وألقت القبض عليهما حال استقلالهما الدراجة النارية المستولى عليها، وبمواجهتهما اعترفا بسرقتها بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الدراجة، واتهمهما بالسرقة.

وبتطوير مناقشتهما اعترف المتهمان، بتكوين عصابة لسرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأقرا بارتكاب (2) حادث سرقة بذات الأسلوب، وبإرشادهما ضبط رجال المباحث الدراجتين المستولى عليهما بمكان إخفائهما فى عقار تحت الإنشاء بدائرة القسم، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الدراجتين، وإتهماهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.