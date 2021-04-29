السيطرة على حريق مخزن بمنطقة القطامية دون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية فى إخماد حريق نشب داخل مخزن معدات خاص بأحدى المصانع بطريق القطامية فى القاهرة الجديدة دون وقوع إى إصابات.
تقلت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من عامل يفيد بنشوب حريق داخل مخزن معدات خاص بأحدى المصانع بطريق القطامية فى القاهرة الجديدة، ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.
وتفم فرض كوردون أمنى بمحيط الحريق امحاصرته ومنع إمتدادة، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة