اليوم السابع
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الرى تزيل 7 مخالفات على الترع ببنى سويف على مسطح 1550 مترا مربعا

الخميس، 29 أبريل 2021 12:34 م
الرى تزيل 7 مخالفات على الترع ببنى سويف على مسطح 1550 مترا مربعا إزالة تعديات على الترع
كتبت أسماء نصار

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شنت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى الإدارة المركزية للموارد المائية والرى ببنى سويف حملة لإزالة التعديات المقامة على الترع ضمن البرنامج التنفيذى للإزالات بالموجه السابعة عشر.
 
ونفذت الحملة 7 قرارات إزالة بمسطح إجمالى 1550 متر مربع عبارة عن 3 قرارات مبانى على مسطح 350 متر مربع، و 4 قرارات على مسطح 1200 متر مربع بمركز ناصر بمحافظة بنى سويف.
 
يأتى ذلك فى إطار المتابعة اليومية للمخالفات التي يتم إحالتها للنيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة للرى وحماية النيل تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 941 لسنه 2020.
 
وتشن الإدارات العامة للري وحماية النيل على مدار الساعة حملات خلال أيام الإجازات الرسمية مراقبة وتفقد جسور الترع ومجرى نهر النيل للتأكد من عدم وجود مخالفات جديدة، والقيام بالتعامل الفوري معها إن وجدت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات في مهدها.
 
ويتم بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، والمضى قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.
 

التعديات على النيل

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