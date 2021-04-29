اليوم السابع
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الخميس، 29 أبريل 2021 08:36 م
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التصريح بدفن سيدة سقطت عليها سيارة نقل أثناء عبورها الطريق غرب الإسكندرية

الخميس، 29 أبريل 2021 07:00 م
التصريح بدفن سيدة سقطت عليها سيارة نقل أثناء عبورها الطريق غرب الإسكندرية اسعاف-ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة سيدة لقت مصرعها أثناء عبورها الطريق بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالأعلاف بطريق "الإسكندرية – القاهرة" عليها أثناء محاولاتها عبور الطريق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان عن الواقعة والتحفظ علي السائق والسيارة.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من ضباط إدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة نقل محملة بالأعلاف بطريق الإسكندرية الصحراوي، علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وإدارة المرور وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة والفحص تبين أن قائد السيارة حاول تفادى سيدة أثناء عبورها الطريق إلا أن السيارة انقلبت بحمولتها ودهس السيدة المشار إليها ما أدى لوفاتها نتيجة سقوط الحمولة عليها.

تم نقل جثة المتوفية إلى مشرحة مستشفى العامرية العام، والدفع بلودر لرفع السيارة والأعلاف وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، واخطرت النيابة التحقيقات.


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