التحفظ على مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات بالغربية

الغربية فريق المحافظات

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط مواد غذائية مصنوعة من خامات غير مطابقة للمواصفات.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التموينية على كافة الأنشطة التجارية خاصة خلال فترة الإجازات والعطلات الرسمية صباحى ومسائي، و تم تشكيل حملة تموينية من ادارة تموين كفر الزيات تضم مدير ادارة تموين كفر الزيات يرافقة رئيس قسم الرقابة التموينية بادارة تموين كفر الزيات يرافقة مفتشى قسم الرقابة التموينية بادارة تموين كفر الزيات وذلك للمرور المفاجئ على الأنشطة التجارية والمخابز بدائرة مركز ومدينة كفر الزيات.

وأسفرت الحملة عن ضبط المسئول عن احد مخازن بيع المواد الغذائية بالجملة بناحية مدينة كفر الزيات وذلك لمزاولة النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة و حيازة وعرض للبيع كمية من المواد الغذائية المجهولة المصدر والمعباءة فى مصانع غير مرخصة (بير سلم) وغير مطابقة للمواصفات القياسية حيث تم ضبط 8560 عبوة مواد غذائية عبارة عن(خل طعام.. ملح طعام.. عصير أطفال) باجمالى وزن 3 أطنان وتم التحفظ على هذة الكمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كما نجحت الحملة فى ضبط كافيه شهير بطنطا بحيازته 500كرتونه تورته ومولتون كيك منتهيه الصلاحيه انتهاء، وتحرر محضر رقم 12093جنح ثان طنطا، وإخطار النيابة العامة.