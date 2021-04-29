الاستخبارات العراقية تضبط صواريخ وأسلحة متنوعة فى ديالى



كما نفذت قوة من اللواء التاسع الفرقة الثالثة شرطة اتحادية عملية تفتيش في منطقتي (الحوائج، وتل الذهب) بقضاء الحويجة في كركوك، وعثرت على عبوة ناسفة محلية الصنع، وقنبرة هاون 120 ملم، بالإضافة إلى صاروخين قاذفة RBG7".



وأكدت القيادة آنه تم رفع وإتلاف المواد من قبل قوات الجهد الهندسي.